Inovasi Kosmetik Herbal Lokal Manfaatkan Tanaman Asli Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - PT Nose Herbal Indo terus memperkuat posisinya sebagai perusahaan maklon kosmetik lokal dengan menghadirkan produk berbahan alami.
Perusahaan ini menekankan penggunaan tanaman herbal dan rempah asli Nusantara untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia, sekaligus memenuhi standar global.
Konsep Natural and National Ingredients menjadi landasan utama dalam pengembangan produk Nose. Seluruh formula dirancang oleh tim riset lokal dengan bahan baku dan kemasan yang diperoleh dari pemasok dalam negeri.
Melalui tagline “100% Lokal OEM”, Nosè menegaskan komitmennya mendukung pertumbuhan industri kecantikan nasional.
Pegagan atau Centella asiatica menjadi salah satu tanaman unggulan yang dikembangkan. Bahan herbal ini dikenal mampu mempercepat regenerasi kulit, menenangkan iritasi, dan memperkuat daya tahan kulit tropis.
Selain pegagan, Nosè juga memanfaatkan mawar, secang, kumis kucing, hingga kayu manis dalam berbagai produk kecantikannya.
Untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku, Nose menjalin kerja sama dengan petani lokal.
Model kemitraan ini tidak hanya menjaga kualitas produksi, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan terbukanya peluang usaha baru.
Industri kecantikan lokal kian maju lewat inovasi kosmetik alami berbasis tanaman Nusantara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inilah 14 Kosmetik Izin Edarnya Dicabut BPOM Gegara Promosi Menyesatkan
- BPOM Cabut Izin Edar 4 Produk Skincare Milik Doktif, Alasannya Bikin Kaget
- IndoBeauty Expo 2025 Jadi Momentum Industri Kosmetik Lokal Masuk Pasar Global
- Barang Hasil Penindakan 2024-2025 Dimusnahkan Bea Cukai Telur Bayur, Ini Daftarnya
- Bea Cukai Tanjung Emas Musnahkan Barang Tak Layak Edar Senilai Rp 152 Juta, Apa Saja?
- Peluncuran Produk Spa Mewah Valmont di The Ritz-Carlton Bali