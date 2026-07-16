Inovasi Kredit Pintar Raih 3 Penghargaan di Ajang CX Asia Excellence Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kredit Pintar melalui pemanfaatan (Artificial Intelligence/AI) berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan, memperbaiki tingkat penyelesaian masalah pada kontak pertama, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Upaya tersebut yang kemudian mendapat pengakuan di tingkat regional melalui ajang CX Asia Excellence Awards 2026 yang digelar di Singapura.

Dalam ajang tersebut Kredit Pintar berhasil meraih tiga penghargaan, yaitu:

1. Silver – Best Operational Excellence,

2. Bronze – Best Intelligent/Virtual Agent, dan

3. Winner – Best Use of AI.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen kami dalam menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Bagi Kredit Pintar, kecerdasan buatan bukan sekadar tren teknologi, melainkan pondasi untuk membangun layanan yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih efisien," ujar Presiden Direktur Kredit Pintar, Ronny Kasim.

"Ketika teknologi mampu membantu pelanggan memperoleh solusi dengan lebih mudah dan memberikan pengalaman yang lebih baik, di situlah inovasi benar-benar menciptakan nilai," sambungnya.

Di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring yang semakin kompetitif, perusahaan melihat bahwa kualitas pengalaman pelanggan menjadi salah satu faktor pembeda.

Oleh karena itu, investasi pada AI tidak hanya diarahkan untuk mengotomatisasi proses, tetapi juga untuk membantu agen layanan pelanggan bekerja lebih efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan setiap interaksi memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Teknologi seharusnya tidak menggantikan sentuhan manusia, melainkan memperkuatnya. Kami memanfaatkan AI untuk menghilangkan proses-proses yang repetitif sehingga tim kami dapat lebih fokus memberikan solusi yang lebih cepat, tepat, dan personal kepada pelanggan. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi AI diukur bukan dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan pelanggan," tutur Ronny.