Inovasi Masker Patch Kolagen Menutrisi, Menghidrasi, dan Samarkan Kerutan

jpnn.com, JAKARTA - Glafidsya Lab resmi meluncurkan produk terbarunya, Premium Ferment Barrier Supporting Set, berupa masker patch kolagen yang langsung menyerap di kulit.

Produk ini dihadirkan untuk menjawab tren inovasi skincare yang semakin berkembang di Indonesia.

Masker patch tersebut diklaim memiliki beragam manfaat, mulai dari mengencangkan kulit, menghidrasi, menjaga elastisitas, menghaluskan tekstur, mengurangi garis halus dan kerutan, hingga mencerahkan kulit dan menyamarkan mata panda.

“Skincare itu bukan hanya merawat, tetapi juga mendukung kulit dari dalam. Patch mask ini memperkuat skin barrier dan membantu kulit tampak lebih awet muda,” kata dr. Reza Gladys, founder Glafidsya Lab, di Jakarta, Rabu (3/9).

Produk ini diformulasikan dengan bahan-bahan premium, di antaranya 4x real ferment, caviar extract, dan black truffle extract.

Real ferment, seperti Yeast Extract dan Bifida Ferment Lysate, berfungsi menstimulasi regenerasi kulit, memperbaiki pelindung lemak kulit, menyamarkan garis halus, serta membantu kulit tampak lebih kenyal.

Selain itu, ekstrak caviar dipilih karena mampu memproduksi kolagen, mengurangi peradangan, mengencangkan wajah, dan memberikan efek mencerahkan.

“Caviar dapat menyamarkan kerutan sekaligus membantu kulit terlihat lebih sehat,” ujar Reza.