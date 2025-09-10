Inovasi Microsoft dan LG Memungkinkan Pengguna Mobil Menikmati Xbox Cloud Gaming

jpnn.com - Microsoft dan LG bekerja sama dalam menghadirkan layanan Xbox Cloud Gaming ke mobil yang terhubung internet.

Aplikasi Xbox akan segera tersedia pada mobil yang menggunakan Automotive Content Platform (ACP) milik LG, sehingga pelanggan Xbox Game Pass Ultimate dapat memainkan gim versi cloud langsung dari layar hiburan di dalam mobil.

“Kolaborasi kami dengan LG adalah contoh terbaru bagaimana Xbox memperluas pengalaman gaming ke berbagai perangkat."

"Dengan menambahkan kendaraan ke dalam ekosistem, kami memberi pemain lebih banyak pilihan untuk menikmati gim mereka,” kata Wakil Presiden Pemasaran Xbox Christopher Lee.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna bisa bermain gim saat mobil listrik sedang diisi daya atau untuk menghibur penumpang selama perjalanan jauh.

Platform ACP berbasis webOS yang juga digunakan pada TV pintar LG ini sudah hadir di mobil listrik Kia EV3 di Eropa, dan akan segera meluncur ke model EV4, EV5, serta Sportage terbaru.

Saat ini ACP mendukung berbagai layanan hiburan seperti Netflix, Disney Plus, dan YouTube.

Kerja sama itu melanjutkan langkah Microsoft yang sebelumnya menghadirkan aplikasi Xbox ke TV pintar LG.