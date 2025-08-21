Inovasi Pertamina SAF ini Jadi yang Pertama di Asia Tenggara, Keren

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina baru saja melakukan penerbangan perdana Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah menggunakan maskapai Pelita Air.

Inovasi Pertamina SAF ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengungkapkan Pertamina SAF itu merupakan bentuk komitmen untuk misi Indonesia Emas 2045.

Sehingga potensi sumber daya alam yang melimpah akan lebih mudah dilakukan jika Pertamina Group baik holding maupun subholding saling bekerja sama dengan baik.

Peluncuran ini bentuk komitmen Pertamina untuk misi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan harapan Presiden dalam Asta Cita pemerintah.

Pertamina SAF menjadi bukti inovasi Pertamina tidak hanya berhenti tetapi juga membangun Indonesia dengan langit bersih.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan keunggulan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam memimpin transisi energi dunia.

"Bantuan stakeholder yang ada mampu membuat Indonesia menjadi leader SAF di dunia. Adanya sertifikat International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), saya harap ini bukan hanya dipakai Pelita, tapi juga maskapai lain hingga kita bisa ekspor,” kata Iriawan.