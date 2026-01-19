Inovasi Produksi Pertadex dari KPI Dapat Golden Medal IPITEX 2026

jpnn.com, BALIKPAPAN - Balikpapan, 18 Januari 2026 – PT Pertamina (Persero) melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan meraih apresiasi inovasi internasional dari National Research Council of Thailand (NRCT) pada 5–9 Januari 2026 di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Bangkok, Thailand.

Inovasi Pertamina pada formula produk unggulan Pertadex, bahan bakar diesel bersulfur rendah mampu menjadi solusi untuk permasalahan komponen penyusun Avtur, bahan bakar pesawat terbang.

Bertajuk “Boosting Low-Sulphur Diesel Output through New Fuel Formulation and Production-Line Modifications", KPI Unit Balikpapan menghasilkan efisiensi yaitu mampu meningkatkan produksi Pertadex tanpa mengorbankan komitmen produksi Avtur.

Selain itu, juga meminimalisir penggunaan Pertadex untuk media flushing line, produksi lebih cepat untuk mode Avtur dan Pertadex, serta berbagai efisiensi lainnya.

General Manager PT KPI Unit Balikpapan, Novie Handoyo Anto menyampaikan inovasi yang hadir adalah strategi untuk beradaptasi dari dinamika dan tantangan bisnis saat ini.

Pencapaian tersebut mencerminkan semangat inovasi yang melekat dalam budaya kerja perusahaan untuk menciptakan teknologi dan produk-produk berstandar global.

“Inovasi adalah bagian daripada strategi perusahaan untuk beradaptasi terhadap dinamika dan tantangan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa semangat pekerja dalam menghadirkan solusi nyata tidak pernah padam,” kata Anto.

Inovasi Pertadex ini telah menghasilkan lifting senilai 1.629 ribu barrel dan berkontribusi pada peningkatan profit perusahaan hingga 7,2 juta USD pada tahun 2022.