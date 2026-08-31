Inovasi Radikal, SUV Hongqi Bisa Produksi Listrik Gratis dari Langit

jpnn.com - Hongqi, merek yang baru saja menginjakkan kakinya di pasar Indonesia, mencuri perhatian dunia lewat sebuah terobosan: atap mobil yang bisa menyerap energi matahari secara jauh lebih efisien.

Lewat SUV listrik Hongqi EHS7 (Tiangong 08), mereka menyematkan prototipe sunroof berbasis perovskite photovoltaic (PV) pertama di dunia.

Gagasan menaruh panel surya di atap mobil sebenarnya bukan hal baru.

Sejak abad lalu ide ini sudah ada, tetapi kerap berakhir jadi pajangan.

Panel surya konvensional terlalu berat, kaku, mahal, dan daya yang dihasilkan tak sebanding dengan kerepotannya.

Tim R&D Hongqi memutuskan keluar dari jalur lama. Mereka meninggalkan material silikon kristal yang kaku dan beralih ke perovskite, sejenis mineral kalsium titanium oksida.

Hasilnya beda cerita. Material baru jauh lebih tipis, lentur, ringan, dan yang terpenting: jauh lebih jago mengonversi sinar matahari menjadi listrik.

Tentu memasang lapisan perovskite di atas kaca panoramic sunroof yang melengkung bukan perkara gampang.