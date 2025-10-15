Inovasi Rasa dari Imperial Group dan JAPFA Food, Jawab Tren Kuliner Masa Kini

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-32, Imperial Group menandai perjalanannya di dunia kuliner dengan inovasi baru yang menghadirkan pengalaman rasa penuh makna.

Tahun ini, Imperial Group berkolaborasi dengan JAPFA Food menghadirkan tiga menu spesial yang menggambarkan semangat kreativitas, inspirasi, dan keberanian untuk terus berinovasi di tengah dinamika gaya hidup modern.

Melalui ajang kompetisi bertajuk “Clash of Flavors”, para chef terbaik Imperial Group beradu ide dalam menciptakan hidangan istimewa berbahan baku premium dari JAPFA Food.

Dari kompetisi tersebut lahirlah tiga menu unggulan yang kini tersedia di tiga restoran favorit Imperial Group: Imperial Kitchen & Dimsum, Happy Day, dan Imperial Tables.

Hidangan pertama, Sapi Saus Harmoni, dapat dinikmati di Imperial Kitchen & Dimsum. Menu ini memadukan kelembutan Beef Slice Wagyu Tokusen JAPFA dengan saus kental kaya rempah, menghadirkan rasa yang harmonis antara tradisi dan kemewahan.

Terinspirasi dari momen kebersamaan keluarga, hidangan ini menggambarkan kehangatan masakan rumahan dengan sentuhan modern khas Chinese food.

Bagi pencinta cita rasa Nusantara, Nasi Lemak Bulan Harapan dari Happy Day menjadi pilihan yang menggugah selera. Perpaduan nasi lemak gurih dengan lembutnya Dori Fish Fillet JAPFA menciptakan harmoni rasa yang menenangkan sekaligus membangkitkan kenangan masa kecil.

Sementara itu, Seoulicious Pasta with Chicken dari Imperial Tables menawarkan pengalaman kuliner lintas budaya yang kekinian. Hidangan ini menggabungkan pasta lembut khas Italia dengan saus pedas manis ala Korea dan Saikoro Chicken JAPFA yang juicy.