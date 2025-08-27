Inovasi SKCK Mobile dan Klinik Kesehatan Polresta Bandar Lampung Dipuji Kapolda

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melakukan kunjungan kerja ke Polresta Bandar Lampung pada Selasa (26/8/2025).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat soliditas internal sekaligus memberi motivasi kepada jajaran agar optimal dalam menjalankan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memberikan apresiasi atas sejumlah inovasi pelayanan publik yang digagas Polresta Bandar Lampung.

Menurutnya, langkah-langkah kreatif yang dilakukan jajaran kepolisian daerah merupakan bukti nyata transformasi Polri dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu inovasi yang mendapat sorotan adalah program Mobile SKCK, yakni layanan keliling untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Layanan ini ditempatkan di titik-titik keramaian agar lebih dekat dengan warga.

“Untuk sementara baru ada satu armada yang dimodifikasi dari kendaraan yang tersedia,” kata Irjen Pol Helmy.

Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga meluncurkan klinik kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh anggota Polri beserta keluarga, sekaligus terbuka untuk masyarakat sekitar.