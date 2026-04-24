Inovasi Smart Dental Gandaria, Teknologi Pemindai Gigi Digital Jadi Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Smart Dental Group memperluas jangkauan pasar dengan meresmikan klinik terbaru di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

Kehadiran cabang Gandaria ini pada dasarnya bentuk transformasi bisnis dari lokasi yang semula di Pakubuwono.

Pemindahan lokasi ini bertujuan menjawab tingginya permintaan masyarakat urban sekitar akan layanan kesehatan gigi modern yang presisi, dengan harga kompetitif.

Mengusung identitas Science Meets Art and Technology, Head of Marketing Smart Dental Group, Rachma Nadya menjelaskan klinik ini menggabungkan keahlian klinis dengan inovasi teknologi digital.

Pendekatan ini diambil guna menciptakan efisiensi operasional sekaligus akurasi hasil perawatan yang lebih maksimal bagi setiap pasien.

“Melalui konsep One Stop Dental Solution, kami ingin memastikan setiap pasien dapat memperoleh perawatan yang komprehensif dalam satu tempat,” ungkap Rachma Nadya di Gandaria, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Potensi pertumbuhan industri kesehatan gigi di Indonesia dinilai masih sangat terbuka lebar.

Oleh karena itu, Smart Dental Gandaria tak tanggung melakukan investasi pada teknologi, seperti 3Shape TRIOS Intraoral Scanners untuk melengkapi infrastruktur medis.