Inovasi Teknologi Baru, Toshiba Hadirkan Kulkas Mampu Atasi Bau Menyengat

jpnn.com, JAKARTA - Toshiba menghadirkan inovasi melalui New Double Door Refrigerator Series yang dilengkapi teknologi PureBIO Go Purification.

Teknologi canggih ini memadukan honeycomb sponge untuk menangkap aroma serta platinum-ion catalyst guna membantu menghambat pertumbuhan bakteri.

Melalui sistem Dual-Zone Dual-Deodorization, fitur tersebut bekerja pada area chiller dan freezer untuk memberikan perlindungan antibakteri hingga 99,9%.

PureBIO Go juga dilengkapi citrus-infused module yang berfungsi menetralisir bau tidak sedap sekaligus menghadirkan aroma citrus yang segar di dalam kulkas.

Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia Frieda Adiyasa mengungkapkan inovasi ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kerap menyimpan berbagai jenis makanan beraroma kuat dalam satu kulkas.

Dia menyebut inovasi terbaru dari kulkas dua pintu Toshiba dapat membantu konsumen menyimpan berbagai jenis makanan dengan lebih nyaman dan kualitas makanan bisa tetap terjaga.

"Dengan pilihan kapasitas dan fitur yang beragam, New Double Door Refrigerator Series dirancang untuk menjadi bagian dari keseharian keluarga Indonesia,” kata Frieda di Jakarta, belum lama ini.

Dari sisi tata ruang, seri ini dilengkapi Fruit & Vegetable Drawer untuk menjaga kesegaran buah dan sayur serta Adjustable Shelf yang fleksibel.