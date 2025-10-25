Inovasi Teknologi Kecantikan dari Korea Selatan, Perawatan Kulit Tanpa Downtime
jpnn.com, JAKARTA - Beauty World, bekerja sama dengan dr. Chen dari Chen Clinic, memperkenalkan perawatan kulit terbaru menggunakan teknologi mutakhir dari Korea Selatan.
Chen Clinic mengeklaim sebagai pionir pertama mengadopsi mesin estetika naungan perusahaan Curiosis, yang dikurasi Beauty World, re:H.
Mesin re:H memiliki keunggulan sebagai mesin 3-in-1, yang mencakup skin and scalp analyzer, hydrotoning, dan SSCM (Selective Smart Control Microneedle System).
Teknologi tersebut menjanjikan perawatan lebih presisi dan optimal bagi pengguna.
dr. Chen ik Cen M.Biomed (AAM) menekankan menyebut kebutuhan perawatan terkini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga para pria.
Dia menyatakan, dengan teknologi re:H, dokter bisa mengatur staking dan kedalaman jarum, sesuai kebutuhan kulit gender yang kerap berbeda.
SSCM memberikan pendekatan lebih personal, mengakui setiap kulit memiliki kebutuhan berbeda.
"Ini adalah pilihan untuk perawatan yang tidak sakit dan memberikan hasil yang maksimal," ujar dr. Chen, dikutip Sabtu (25/10).
