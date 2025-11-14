Inovasi Teknologi Proyektor Teranyar, Sensasi Main Golf Indoor Lebih Realistis

jpnn.com - JAKARTA - BenQ Indonesia dan Golf Gear Technology berkolaborasi dalam Pameran Indonesia Sport Facility Expo (ISFEX) 2025 pada 6-9 November 2025.

Pameran tersebut menjadi ajang bagi kedua perusahaan tersebut memperkenalkan teknologi terbaru golf indoor.

Pengunjung memiliki kesempatan mencoba langsung Fullset Golf Simulator dan memberi peluang kepada para pecinta golf untuk merasakan sensasi bermain di dalam ruangan.

Sebagai perusahaan teknologi proyektor, BenQ memperkenalkan proyektor LK936ST, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan simulasi dengan akurasi warna mencapai 92% Rec 709 dan kecerahan tinggi 5.500 lumens.

"BenQ terus berinovasi menghadirkan teknologi visual yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman play like you’re there,” kata Business Development Manager BenQ Indonesia Erlina Dyah Listyowati di Jakarta.

Proyektor LK936ST mampu memproyeksikan gambar dalam resolusi 4K, dilengkapi dengan dynamic contrast 3.000.000:1.

Spesifikasi ini membantu menciptakan detail yang mirip dengan lapangan golf, termasuk tekstur rumput dan bayangan pepohonan.

Erlina menjelaskan pameran ISFEX 2025 menjadi platform ideal untuk mengeksplorasi potensi teknologi golf yang terus berkembang di Indonesia.