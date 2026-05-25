Inovasi Terbaru Novo Nordisk untuk Penderita Diabetes Tipe 2
jpnn.com, JAKARTA - Novo Nordisk mengumumkan bahwa FDA Amerika Serikat telah menyetujui insulin basal kerja panjang (long-acting) mingguan milik Novo Nordisk.
Adapun insulin tersebut merupakan insulin basal dengan injeksi 700 units/mL yang telah mengantongi persetujuan FDA AS.
Insulin itu diindikasikan sebagai terapi pendamping diet dan olahraga untuk membantu meningkatkan kontrol glikemik (gula darah) pada orang dewasa dengan diabetes tipe 2.
Persetujuan FDA atas insulin basal mingguan ini menjadi opsi solusi perawatan baru bagi pasien diabetes yang sebelumnya hanya bergantung pada insulin basal harian.
Persetujuan FDA AS berlandaskan pada hasil dari ONWARDS phase 3a programme in type-2 diabetes for once-weekly injection, yaitu program uji klinis yang terdiri dari empat uji coba acak, active-controlled, treat-to-target pada sekitar 2.680 orang dewasa dengan diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol, serta digunakan dalam kombinasi dengan insulin waktu makan atau dikombinasikan dengan agen anti-diabetes oral umum dan/atau agonis reseptor GLP-1.
Program uji klinis tersebut membandingkan insulin basal mingguan dengan insulin harian, hasilnya sama-sama menunjukkan adanya pengurangan kadar HbA1c pada orang
dewasa dengan diabetes tipe 2. Selain itu, profil keamanan insulin basal mingguan tersebut secara keseluruhan konsisten dengan insulin basal harian.
”Langkah Novo Nordisk dalam menyediakan insulin basal mingguan mencerminkan komitmen berkelanjutan kami dalam mengedepankan inovasi perawatan kesehatan dan memperkuat dukungan untuk orang dengan diabetes," ungkap Mike Doustdar, Presiden dan CEO Novo Nordisk dalam keterangan resmi.
Ketika beberapa pelaku industri farmasi mulai mundur dari kategori insulin, kami justru menegaskan komitmen kami dalam mendukung inovasi, akses, dan pasokan bagi jutaan pasien yang bergantung pada insulin setiap hari,” sambungnya.
Novo Nordisk mengumumkan bahwa FDA Amerika Serikat telah menyetujui insulin basal kerja panjang (long-acting) mingguan milik Novo Nordisk.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Memahami Bahaya Obesitas
- 4 Manfaat Daun Jambu biji, Baik untuk Mengatasi Kolesterol
- Darurat Konsumsi Gula Jadi Ancaman Kesehatan Gigi Masyarakat
- Mengapa Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin? Simak Penjelasan Dokter Taufik
- RS Premier Bintaro Ajak Masyarakat Menjaga Kesehatan Secara Menyeluruh
- 10 Manfaat Kulit Manggis, Wanita Pasti Suka