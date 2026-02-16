Inovatif! Modul Kamera Infinix Note 60 Pro Kini Bisa Tampilkan Notifikasi
jpnn.com - Produsen smartphone asal Tiongkok, Infinix kembali melakukan inovasi baru pada model Note 60 Pro.
Pasalnya, smartphone itu memiliki desain yang menonjolkan elemen visual interaktif di bagian belakang.
Ponsel tersebut akan membawa modul kamera berukuran besar yang dilengkapi panel matriks titik aktif.
Menurut Infinix, desain tersebut menandai tren ponsel yang tidak hanya fokus pada layar depan, tetapi juga sisi estetika dan ekspresi pengguna.
Dikutip dari media Gizmochina, nantinya panel itu dapat menampilkan informasi seperti waktu, cuaca, notifikasi, kontrol musik, hingga progres pengisian daya, sehingga bagian belakang ponsel berfungsi sebagai layar informasi tambahan.
Konsep tersebut dinilai sejalan dengan arah desain ponsel yang makin personal dan visual, mirip pendekatan antarmuka lampu notifikasi yang sebelumnya dipopulerkan oleh Nothing, tetapi dengan gaya tampilan matriks dan animasi berbeda.
Selain fungsi, aspek gaya juga ditonjolkan lewat pilihan warna Solar Orange dan panel belakang bertekstur kulit.
Gaya itu menyasar pengguna yang menjadikan ponsel sebagai bagian dari identitas dan tampilan sehari-hari.
Modul kamera Infinix Note 60 Pro memiliki desain yang bisa menonjolkan elemen visual interaktif di bagian belakang.
