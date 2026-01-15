Inovator Pertamina Borong Penghargaan di Bangkok IPITEX 2026

jpnn.com, BANGKOK - PT Pertamina (Persero) kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Melalui enam tim inovatornya, Pertamina sukses memborong berbagai penghargaan bergengsi dalam ajang International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX 2026) yang berlangsung di BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, 4–9 Januari 2026.

Prestasi paling membanggakan diraih oleh Tim Venus dari Subholding Upstream Pertamina (SHU) yang berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi, Grand Prize IPITEX 2026, setelah bersaing dengan 873 tim dari 29 negara di seluruh dunia.

"Penghargaan yang diraih di IPITEX 2026 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme seluruh tim dalam menghadirkan inovasi kelas dunia," kata Vice President Organization Capability Pertamina, Dewi Oktavia Husain dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (15/1).

Selain gelar juara umum (Grand Prize), delegasi Pertamina menunjukkan dominasinya dengan menyabet rentetan Gold Award dan Special Awards dari berbagai organisasi inovasi dunia, antara lain Tim Venus (Subholding Upstream) meraih Gold Award, Special Award dari Filipino Inventors Society, dan Grand Prize.

Tim Fomo-Dex (Subholding Refining & Petrochemical) meraih Gold Award dan Special Award dari Association of Polish Inventors and Rationalizers (API&R).

Tim Prolite (Subholding Refining & Petrochemical) mendapatkan Gold Award, Special International Prize dari China Association of Innovation, serta Special Award dari API&R.

Tim Chronos (Subholding Upstream) menyabet Gold Award dan Special Award dari Korea Intellectual Property Association.