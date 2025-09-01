menu
INSA Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban Demi Kelancaran Logistik Nasional

INSA Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban Demi Kelancaran Logistik Nasional

INSA Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban Demi Kelancaran Logistik Nasional
Pelayaran kapal (Ilustrasi). Foto: dok Kemenhub

jpnn.com, JAKARTA - DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyampaikan keprihatinan atas situasi keamanan yang terjadi di Indonesia.

INSA juga berbelasungkawa atas korban jiwa yang timbul dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

Ketua Umum DPP INSA INSA Carmelita Hartoto mengatakan, selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pihaknya mendorong penyampaian aspirasi secara tertib dan damai.

Baca Juga:

Penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan merusak fasilitas umum, penjarahan, maupun mengganggu sentra perekonomian.

Dia juga mendorong agar seluruh elemen bangsa menaruh kepercayaan kepada presiden dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan.

“Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara merusak fasilitas umum, karena fasilitas umum itu dibangun dari uang rakyat," kata Carmelita.

Baca Juga:

Pasalnya terciptanya situasi yang kondusif akan memastikan roda perekonomian tetap berjalan, sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas tanpa rasa takut maupun khawatir.

Dengan perputaran roda aktivitas perekonomian yang stabil, dia optimistis ekonomi akan terus membaik, sehingga mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja.

INSA juga mengajak seluruh anggota dan masyarakat terus memperkuat solidaritas, kebersamaan dan saling menjaga di tengah situasi saat ini.

