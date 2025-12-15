INSA Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui program INSA Peduli, untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera pada Senin (15/12).

Bantuan tersebut berupa logistik dan kebutuhan dasar, termasuk makanan, air bersih, serta perlengkapan memasak.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyampaikan solidaritas dan kepedulian sosial merupakan nilai utama yang dijunjung tinggi oleh INSA.

INSA juga berkomitmen untuk selalu hadir mendukung masyarakat ketika menghadapi situasi darurat dan bencana alam.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak dan mempercepat proses pemulihan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor maritim untuk bersama-sama memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Carmelita.

Bantuan ini sebagai wujud nyata komitmen DPP INSA dalam mendukung masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit.

Seluruh bantuan didistribusikan melalui posko resmi, pemerintah daerah, serta lembaga kemanusiaan yang berwenang guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan efektif.

Proses pengumpulan dan distribusi bantuan ini melibatkan keluarga besar DPP dan DPC INSA, baik anggota maupun pengurus, serta baik atas nama perusahaan ataupun pribadi dan sekretariat.