menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Insanul Fahmi Buka Suara Soal Kabar Menalak Inara Rusli, Begini Katanya

Insanul Fahmi Buka Suara Soal Kabar Menalak Inara Rusli, Begini Katanya

Insanul Fahmi Buka Suara Soal Kabar Menalak Inara Rusli, Begini Katanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi menegaskan dirinya belum pernah melayangkan talak kepada istri sirinya, Inara Rusli.

Dia menyebut bahwa dirinya belum ada proses talak, baik kepada Inara Rusli maupun istri sahnya, Wardatina Mawa.

"Untuk saat ini belum ada sih soal talak-menalak semuanya itu belum ada, ke semua pihak belum ada," ujar Insanul Fahmi dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (27/2).

Baca Juga:

"Tetapi memang ya saat ini kan kami masing-masing dulu, begitu sih," sambungnya.

Dia mengaku belum mengetahui bagaimana nasib pernikahan sirinya dengan Inara di masa depan. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini sudah cukup carut-marut.

"Aku enggak tahu sih ke depannya bagaimana baiknya, karena sudah carut-marut semuanya," ucap Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Saat ini, dia ingin mengajak masing-masing pihak untuk berdiskusi mengenai masa depan hubungan mereka.

Insanul Fahmi mengaku tak akan memaksakan apa pun apabila memang sudah tidak sejalan. Menurutnya, keputusan apa pun harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil bagi semua pihak.

Insanul Fahmi menegaskan bahwa dirinya belum pernah melayangkan talak kepada istri sirinya, Inara Rusli.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI