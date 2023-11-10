Insanul Fahmi Buka Suara Soal Kabar Menalak Inara Rusli, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi menegaskan dirinya belum pernah melayangkan talak kepada istri sirinya, Inara Rusli.

Dia menyebut bahwa dirinya belum ada proses talak, baik kepada Inara Rusli maupun istri sahnya, Wardatina Mawa.

"Untuk saat ini belum ada sih soal talak-menalak semuanya itu belum ada, ke semua pihak belum ada," ujar Insanul Fahmi dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (27/2).

"Tetapi memang ya saat ini kan kami masing-masing dulu, begitu sih," sambungnya.

Dia mengaku belum mengetahui bagaimana nasib pernikahan sirinya dengan Inara di masa depan. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini sudah cukup carut-marut.

"Aku enggak tahu sih ke depannya bagaimana baiknya, karena sudah carut-marut semuanya," ucap Insanul Fahmi.

Saat ini, dia ingin mengajak masing-masing pihak untuk berdiskusi mengenai masa depan hubungan mereka.

Insanul Fahmi mengaku tak akan memaksakan apa pun apabila memang sudah tidak sejalan. Menurutnya, keputusan apa pun harus diambil dengan pertimbangan yang matang dan adil bagi semua pihak.