Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan Terkait Dugaan Perzinaan
jpnn.com - INSANUL Fahmi menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, Jumat (10/4), terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan.
Dalam pemeriksaan tersebut, suami siri Inara Rusli itu dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik.
"Jadi, ada sekitar 30 pertanyaan dan pertanyaannya juga sudah dijawab dengan lugas oleh Insanul atas pengembangan-pengembangan. Pertanyaannya, ya sesuai dengan yang terjadi di lapangan," ujar kuasa hukum Insanul Fahmi, Veni Kisnawati di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.
Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Insanul Fahmi lainnya, Tommy Tri mengatakan, kliennya sangat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dia berharap agar polemik rumah tangga kliennya itu bisa segera menemukan titik terang.
"Alhamdulillah, Insanul Fahmi dengan kooperatif membuktikan semua apa yang menjadi sangkaan dan bisa menjelaskan semua dari pertanyaan-pertanyaan penyidik," kata Tommy.
"Dari 30 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, bahkan juga sudah menjelaskan secara detail," tuturnya.
Sementara itu, Insanul Fahmi bersyukur pemeriksaan berjalan dengan lancar.
Insanul Fahmi menjalani pemeriksaan terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan, di Unit PPA Polda Metro Jaya.
- Sempat Absen, Inara Rusli akan Diperiksa Polisi Pekan Depan
- Mahasiswa Gelar Demo di DPP Gerindra, Minta Bupati Dompu Ditindak
- Polisi Ungkap Alasan Pemeriksaan Inara Rusli Ditunda, Ternyata...
- Diperiksa sebagai Saksi Terkait Laporan Inara Rusli, Virgoun Ditanyai Puluhan Pertanyaan
- Soal Laporan Inara Rusli, Virgoun Diperiksa Polisi
- Virgoun Datangi Bareskrim Polri, Ada Apa?