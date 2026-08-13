Insanul Fahmi Dikabarkan Jualan Sayur, Wardatina Mawa Bilang Begini
Kamis, 13 Agustus 2026 – 21:33 WIB
jpnn.com, BOGOR - Kabar mengejutkan datang dari mantan suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi.
Insanul Fahmi dikabarkan banting stir menjadi penjual sayur demi menyambung hidup.
Terkait kabar mantan suaminya itu, Wardatina Mawa mengaku tidak tahu perihal tersebut.
"Oh aku enggak tahu," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, baru baru ini.
Di balik perjuangan Insanul Fahmi mencari rezeki, ternyata terungkap fakta pahit mengenai nafkah anak.
Wardatina Mawa mengaku bahwa pemberian nafkah dari mantan suaminya untuk anak tidak berjalan lancar.
"Enggak lancar. Tapi ya sudah, it's okay," tuturnya.
Dia mengatakan bahwa dirinya tak menuntut apa pun dari Insanul Fahmi.
Insanul Fahmi dikabarkan banting stir menjadi penjual sayur demi menyambung hidup.
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