Insanul Fahmi Luangkan Waktu Tiap Minggu untuk Bertemu Putranya

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi mengungkapkan soal kebersamaan dengan putranya pasca-perceraiannya dengan Wardatina Mawa.

Dia mengaku tiap minggu dirinya rutin menemui sang buah hati untuk menghabiskan waktu bersama.

"Alhamdulillah seminggu sekali masih ketemu sama anak, main-main. Dia juga nyariin," ujar Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10).

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Meski begitu, pengusaha muda tersebut tak berkomunikasi langsung dengan Wardatina Mawa untuk bertemu si kecil, melainkan lewat pengasuh sang anak.

"Lewat Mbak, sama Mbaknya," ucap Insanul Fahmi.

Dia mengungkapkan bahwa ada keinginan untuk berkomunikasi langsung dengan sang mantan istri agar bisa menjalankan pengasuhan bersama atau co-parenting.

Akan tetapi Insanul mengaku, nomornya telah diblokir oleh Wardatina Mawa.

"Pastinya ada, ya mau gimana pun kan harus tetap menjalankan co-parenting yang baik. Pastinya aku berusaha, cuma kemarin sempat diblokir jadi kayak, ya sudahlah," tuturnya.