Insanul Fahmi Mengeluh Sulit Ketemu Anak, Wardatina Mawa Sampaikan Pesan Menohok

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wardatina Mawa mengaku heran jika Insanul mengeluh sulit bertemu anak.

Sebab, menurutnya, sang suami beberapa hari lalu sempat bertemu dengan buah hati mereka.

"Saya bingung ya, kemarin baru ketemu ya. Jadi, saya bingung kenapa dibilang enggak pernah ketemu. Karena kemarin baru empat hari yang lalu itu baru ketemu," ujar Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Oleh karena itu, kreator konten asal Medan tersebut merasa heran jika dituding mempersulit Insanul Fahmi untuk bertemu dengan anak.

"Itu baru ketemu, dan saya bingung kenapa dia kasih statement seperti itu," kata Wardatina Mawa.

Dia mengingatkan Insanul Fahmi agar berkata jujur di bulan Ramadan ini.

Pasalnya, kata Wardatina Mawa, dirinya tak menutup akses Insanul Fahmi untuk berkomunikasi dengan anak mereka.

"Tolong dong ini juga puasa, ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga enggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga," tuturnya.