Insanul Fahmi Minta Maaf dan Berharap Rujuk, Mawa Singgung soal Hawa Nafsu

jpnn.com, JAKARTA - Kisruh rumah tangga Insanul Fahmi kembali menjadi sorotan setelah dia mengungkap keinginannya untuk rujuk dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

Pernyataan tersebut muncul usai dirinya mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli.

Niat Insanul Fahmi untuk kembali membina rumah tangga bersama Mawa pun langsung menuai perhatian publik.

Banyak warganet mempertanyakan apakah Mawa akan menerima kembali sang suami setelah berbagai polemik yang terjadi.

Di tengah kabar tersebut, akun Instagram @wardatinamawa kedapatan menyukai video pernyataan Insanul Fahmi.

Tak lama berselang, Mawa mengunggah pesan bernada reflektif di media sosialnya.

Dalam unggahan itu, ia menyinggung soal pentingnya menjaga sikap dan tidak mengikuti hawa nafsu.

“Kalau belum bisa jadi orang baik, setidaknya jangan menyakiti orang lain… Jangan ikuti hawa nafsu yang pada akhirnya justru menghancurkan diri sendiri,” tulis Mawa dalam unggahannya.