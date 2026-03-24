Insanul Fahmi Rayakan Lebaran Tanpa Anak, Kuasa Hukum Ungkap Curhatan Sang Klien

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi merayakan Lebaran tahun ini dengan suasana yang berbeda.

Sebab di momen Hari Raya Idul Fitri kali ini, untuk pertama kalinya Insanul Fahmi tak merayakannya bersama sang buah hati maupun istrinya, Wardatina Mawa.

Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto mengungkapkan, kliennya merayakan Lebaran bersama keluarganya di Medan.

Menurutnya, kliennya itu merasa sedih lantaran tak bisa merayakan Lebaran bersama anaknya.

"Iya, Insanul kemarin tuh Lebarannya sendiri sama keluarga di Medan. Memang sedih sih dia cerita, dia sampai nangis. Namun, ya itulah yang terjadi," ujar Tommy Tri Yunanto di kawasan Bekasi pada Selasa (24/3).

Dia pun hanya bisa menguatkan sang klien atas cobaan hidup yang tengah dihadapi.

"Pertama dekatkan diri sama Allah, agar Allah beri satu kebaikan tahun depan," tutur Tommy.

Dia lantas mendoakan agar Insanul Fahmi bisa merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan di tahun depan.