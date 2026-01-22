menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Insanul Fahmi Resmi Berdamai dengan Inara Rusli Terkait Laporan Dugaan Penipuan

Insanul Fahmi Resmi Berdamai dengan Inara Rusli Terkait Laporan Dugaan Penipuan

Insanul Fahmi Resmi Berdamai dengan Inara Rusli Terkait Laporan Dugaan Penipuan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kuasa hukum Inara Rusli, Daru Quthny dan Inara Rusli saat ditemui beberapa waktu lalu. Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Insanul Fahmi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Inara Rusli di Polda Metro Jaya.

Adapun pemeriksaan klarifikasi tersebut terkait proses perdamaian Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

Baca Juga:

"Alhamdulillah hari ini sudah selesai pemeriksaan klarifikasi di Kamneg (Keamanan Negara) 3 Polda Metro Jaya. Unit Kamneg 3. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar karena pertanyaannya hanya sebatas mempertegas mengenai perdamaian," ujar Tommy Tri Yunanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Selama proses klarifikasi, Insanul Fahmi ditanyai lima pertanyaan.

Pertanyaan tersebut hanya seputar perdamaiannya dengan Inara Rusli.

Baca Juga:

Kini, keduanya pun telah resmi berdamai terkait kasus dugaan penipuan tersebut.

"Lima pertanyaan sudah dijawab oleh Insanul dan alhamdulillah tadi dari lima pertanyaan itu mengerucut kepada proses perdamaiannya. Artinya sudah dinyatakan damai ya secara ini ya, secara hukum ya," ucap Tommy.

Adapun pemeriksaan klarifikasi tersebut terkait proses perdamaian Insanul Fahmi dengan Inara Rusli.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI