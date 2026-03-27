Insanul Fahmi Tak Dekat dengan Inara Rusli, Kenapa?

jpnn.com - Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto mengungkapkan hubungan antara kliennya dengan Inara Rusli.

Menurutnya, hubungan keduanya masih terjalin dengan baik, meskipun mereka tak lagi dekat.

Sebab kata Tommy, Insanul Fahmi dan Inara Rusli memiliki fokus masing-masing saat ini.

"Hubungan baik masih, cuma kan secara apa ya, dekat itu sudah enggak lagi. Sudah dari mulai puasa, sebelum puasa itu sudah mulai enggak pernah ketemu," ujar Tommy Tri Yunanto di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/3).

Dia mengaku masih berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum Inara Rusli.

Saat ini, Inara Rusli diketahui tengah fokus dengan ketiga buah hatinya.

"Jadi memang saya kan juga komunikasi juga sama lawyernya Inara kan begitu, kan. Memang Inara lagi fokus untuk anak, untuk ngurusin dirinya dia sekarang, kan, lebih harus aktivitas lagi kan," kata Tommy.

Sementara itu, Insanul Fahmi masih fokus dengan urusannya bersama Wardatina Mawa.