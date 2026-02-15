menu
Insanul Fahmi tak Lagi Berharap Damai Dengan Wardatina Mawa, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya

Insanul Fahmi tak Lagi Berharap Damai Dengan Wardatina Mawa, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya

Insanul Fahmi tak Lagi Berharap Damai Dengan Wardatina Mawa, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Kisruh rumah tangga Insanul Fahmi dengan istri pertamanya, Wardatina Mawa tampaknya memasuki babak baru.

Sebelumnya, Insanul Fahmi sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Wardatina Mawa dan bertemu dengan buah hatinya.

Namun kini, pengusaha muda tersebut tampaknya tak lagi menantikan momen perdamaian dengan sang istri.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto.

"Sudah tidak lagi bicara perdamaian lagi," ujar Tommy Tri Yunanto saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/2).

"Karena Mawa asik dengan urusan sendiri. Menganggap masalah sama Insanul tidak perlu," tambahnya.

Adapun Insanul Fahmi dan Mawa, sapaannya, sudah empat bulan terakhir pisah rumah.

Tommy menyebut bahwa berdasarkan pandangan hukum agama Islam, pisah rumah dan komunikasi yang tak terjalin baik selama empat bulan dapat dimaknai jatuhnya talak secara agama.

Insanul Fahmi tampaknya tak lagi menantikan momen perdamaian dengan Wardatina Mawa.

