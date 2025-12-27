Insentif Guru Honorer 2026 Naik, Tenaga Administrasi Juga Perlu Diperhatikan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partonan Daulay menyebut guru honorer bisa bergembira, setelah pemerintah memberikan tambahan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang dimulai pada 1 Januari 2026.
"Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari," kata Saleh melalui layanan pesan, Sabtu (27/12).
Saleh menuturkan guru honorer sebelumnya pada 2024 sudah menerima insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan, sehihgga total besar tambahan yang diterima menjadi Rp 400 ribu.
"Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi," ujarnya.
Namun, kata legislator fraksi PAN itu, kenaikan insentif tidak serta merta dinikmati seluruh pengelola lembaga pendidikan seperti tenaga administratif.
Menurutnya, tugas tenaga administratif ini sebenarnya tidak kalah berat dengan guru.
Mereka harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, hingga mengurusi dana BOS.
Termasuk, kata Saleh, tenaga administratif juga menginventarisasi barang kebutuhan sekolah sampai mengingatkan siswa membayar SPP.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partonan Daulay menyoroti nasib tenaga administratif di dunia pendidikan, karena belum memperoleh uang yang layak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bang Saleh: Guru Honorer Layak Bergembira atas Kenaikan Insentif Bulanan
- Kemdiktisaintek Bakal Merekrut 47 Ribu Dosen CPNS, PNS Pensiun Dikaryakan di PTS
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, PPPK jadi PNS Bukan Hal Mustahil, Jangan Hanya Dipandang sebagai Pekerjaan
- 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Berat, Nasib Honorer Non-Database BKN Disinggung, Tidak Ada Rekrutmen PPPK Semuanya PNS
- Alih Status PPPK jadi PNS Bukan Hal Mustahil, Ini Buktinya
- Gubernur Menyinggung soal Teguran hingga Pemberhentian PPPK Paruh Waktu