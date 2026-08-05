Insentif Kendaraan Listrik Segera Meluncur, Prabowo Umumkan Bulan Ini
jpnn.com, TANGERANG - Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan insentif untuk kendaraan listrik (electrik vehicle/EV) dalam waktu dekat.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, di Tangerang, Banten, Selasa.
“Dalam dua minggu atau tiga minggu dari sekarang, Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV lagi, termasuk untuk sekitar 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik,” kata Purbaya kepada awak media.
Menurut dia, pemerintah akan menyalurkan insentif berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen untuk kendaraan dengan kriteria tertentu.
Namun, dia memberi sinyal insentif akan diberikan untuk mobil listrik murni (BEV).
Sementara itu, mobil hybrid dan plug in hibrida (PHEV) tidak termasuk sebagai penerima insentif.
Akan tetapi, dia menambahkan detail final pemberian insentif akan disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Indonesia itu.
“Saya belum dengar rencana itu. Yang saya dengar rencananya adalah EV saja. Battery nickel-based sama battery lithium-based juga berbeda sedikit,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan insentif untuk kendaraan listrik (electrik vehicle/EV) dalam waktu dekat.
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