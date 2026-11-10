Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel Berpotensi Menghambat Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - Laju inovasi kendaraan listrik ibarat kereta cepat—sulit ditahan. Di tengah wacana pemerintah soal insentif untuk mobil listrik berpemasok baterai nikel, reaksi pragmatis muncul dari pelaku industri.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengingatkan bahwa kunci utama membuat mobil listrik ramah di kantong konsumen bukanlah batasan regulasi, melainkan ruang bagi riset dan teknologi.

“Teknologi berkembang terus, tidak bisa direm. Para produsen terus melakukan R&D,” ujar Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto di Jakarta.

Dia tak menampik pabrikan asal Tiongkok kini condong ke baterai lithium iron phosphate (LFP) yang bebas nikel.

Namun baginya, apa pun racikan bahan bakunya, inovasi yang sanggup menekan biaya produksi adalah kabar baik buat masyarakat luas.

Jongkie mengajak menengok ke belakang. Lima tahun lalu, membawa pulang sebuah battery electric vehicle (BEV) butuh kocek tebal hingga Rp800 juta. Kini, pasar menyajikan pilihan yang jauh lebih rasional.

“Sekarang lihat harga mobil Rp250 juta sudah bisa beli BEV. Lima tahun yang lalu berapa? BEV Rp800 juta, sekarang Rp250 juta bisa beli,” katanya.

Lompatan harga yang signifikan ini murni buah dari efisiensi teknologi baterai dan proses produksi.