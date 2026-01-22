menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Insentif Mobil Listrik Masih Mengambang: Changan Sesuaikan Harga Lumin

Insentif Mobil Listrik Masih Mengambang: Changan Sesuaikan Harga Lumin

Insentif Mobil Listrik Masih Mengambang: Changan Sesuaikan Harga Lumin
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ada penyesuaian harga Changan Lumin pada awal tahun. Ilustrasi Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian arah insentif kendaraan listrik dari pemerintah membuat sejumlah merek harus bergerak cepat mengambil keputusan bisnis.

Changan Indonesia pun langsung mengambil langkah pragmatis dengan melakukan penyesuaian harga pada mobil listrik mungilnya, Lumin.

Selama Januari, Lumin dipasarkan dengan harga khusus Rp183 juta.

Baca Juga:

Harga tersebut bukan semata strategi promosi, melainkan respons langsung atas belum jelasnya skema insentif kendaraan listrik penuh di Indonesia.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengakui pihaknya tak bisa menunggu lebih lama untuk kepastian regulasi.

“Kami belum tahu kepastiannya. Jadi, untuk Januari ini mau enggak mau kami ambil penyesuaian harga dahulu,” ujarnya di sela media test drive Changan Lumin di Jakarta, Rabu (21/1).

Baca Juga:

Meski status insentif masih menggantung, Changan memastikan proses distribusi tetap berjalan.

Setiawan menjanjikan unit Lumin yang sudah dipesan konsumen akan dikirim sebelum pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar pada 5–15 Februari.

Ketidakpastian arah insentif kendaraan listrik dari pemerintah membuat sejumlah merek harus bergerak cepat mengambil keputusan bisnis. Tak terkecuali Changan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI