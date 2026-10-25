Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas, Industri Tertekan

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku industri kendaraan listrik di tanah air masih dibuat tertekan. Tanpa kepastian soal berlanjut atau tidaknya insentif dari pemerintah, roda bisnis motor listrik lokal kini rasanya makin berat.

Bayang-bayang ketidakpastian membuat calon pembeli menahan dompet.

Nilai subsidi yang tidak sedikit membuat masyarakat enggan buru-buru bertransaksi.

Mengapa harus beli sekarang kalau minggu depan harganya bisa lebih murah? Logika sederhana konsumen inilah yang seketika membekukan pasar.

Efek dominonya langsung menghantam para produsen. Gudang-gudang penampungan kini menumpuk stok kendaraan dan komponen yang disiapkan untuk menjawab lonjakan permintaan—permintaan yang ternyata tak kunjung datang.

Bagi pabrikan skala kecil dan lokal, situasi ini bukan lagi soal menahan rugi, melainkan bertahan hidup. Beberapa bahkan sudah menyerah dan gulung tikar.

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Periklindo menegaskan bahwa para pelaku usaha sebenarnya tidak menuntut subsidi harus selalu ada. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal: ketegasan.

Jika pemerintah memang berniat melanjutkan insentif, segera umumkan mekanismenya secara transparan. Jika tidak, katakan saja sejak awal.