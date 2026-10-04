Insentif Sukarelawan Pemadan Karhutla Belum Cair, Wali Kota Palangka Raya Rogoh Kocek Pribadi
jpnn.com, PALANGKARAYA - Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin buka suara terkait keterlambatan pembayaran insentif bagi sukarelawan pemadam kebakaran yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fairid menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena pemerintah kota menahan dana para sukarelawan.
Menurut dia, pencairan insentif harus mengikuti prosedur administrasi karena anggarannya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Bukan ditahan, memang ini alur birokrasi dalam pencairan anggaran,” kata Fairid, Sabtu (3/10).
Dia menjelaskan Pemkot Palangka Raya saat ini masih menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama DPRD.
Setelah proses tersebut rampung, pemerintah kota masih menunggu nomor register dari Gubernur Kalimantan Tengah.
Fairid memastikan insentif bagi sukarelawan akan segera dibayarkan setelah nomor register diterbitkan.
“InsyaAllah, awal minggu depan begitu nomor register keluar, seluruh insentif akan langsung disalurkan,” tegasnya.
Wali Kota Palangka Raya Fairid buka suara terkait keterlambatan pembayaran insentif bagi relawan pemadam kebakaran yang terlibat dalam penanganan karhutla
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