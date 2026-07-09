Insiden Kapal Tenggelam di Kepulauan Tanimbar Menewaskan Satu Penumpang

jpnn.com, TANIMBAR - Sebuah perahu panjang atau longboat berpenumpang 14 orang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku dilaporkan tenggelam saat terjadi perubahan cuaca buruk secara mendadak dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

"Korban meninggal dunia diketahui bernama Thomas Kadung (42), sementara 13 penumpang lainnya selamat dalam musibah itu," kata Koordinator Pos SAR Saumlaki Wahyunan Samal dalam rilis yang diterima di Ambon, Rabu.

Longboat berpenumpang 14 orang ini dalam perjalanan dari Desa Kamatubun di Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kepulauan Tanimbar, namun berakhir tenggelam akibat cuaca buruk.

Menurut dia, dalam laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Tanimbar kepada Pos SAR Saumlaki tanggal 8 Juli sekitar pukul 11.10 WIT disampaikan longboat tersebut bertolak dari Pulau Sera pada Selasa, (7/7) sekitar pukul 08.30 WIT.

Awalnya perjalanan mereka normal seperti biasa dan lancar tanpa hambatan. Namun, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk di pertengahan jalan dan longboat akhirnya tenggelam.

Dengan menggunakan Rigit Inflatable Boat, sekitar pukul 11.30 WIT, Tim Rescue Pos SAR Saumlaki beserta Potensi SAR dikerahkan menuju lokasi kejadian pada koordinat 7°36'51.43"S - 130°59'3.38"E, jarak ± 42,3 NM, dengan heading 321° arah Barat Laut dari Pelabuhan Saumlaki.

"Sekitar pukul 13.20 WIT, Tim SAR Gabungan tiba di lokasi kecelakaan dan mulai melakukan pencarian korban. Walaupun di tengah cuaca perairan yang buruk upaya pencarian korban tidak berhenti dan terus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan," ujarnya.

Upaya pencarian korban baru membuahkan hasil sekitar pukul 17.49 WIT, korban berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar perairan hutan bakau Dusun Tatun Angbabal, Pulau Selu.