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Insiden Kebakaran KMP Batumandi, JRP Langsung Siagakan Tim Teknis Klaim

Insiden Kebakaran KMP Batumandi, JRP Langsung Siagakan Tim Teknis Klaim
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ASDP bersama Kepolisian, JR, JRP memastikan korban insiden kapal terbakar mendapatkan jaminan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, CILEGON - Jasa Raharja bersama anak perusahaannya Jasaraharja Putera bergerak cepat menuju lokasi kejadian kebakaran KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, Selasa (20/10) sore.

Mereka memantau situasi secara langsung, mengawal proses penanganan, serta memastikan pendataan seluruh penumpang dan armada berjalan optimal.

Selain memantau situasi dan koordinasi di Pelabuhan Merak, rombongan juga melakukan kunjungan langsung ke IHC RS Krakatau Medika, Cilegon.

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Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung para korban insiden kebakaran KMP Batumandi yang sedang mendapatkan perawatan medis, sekaligus memberikan dukungan moril serta memastikan kepastian jaminan perlindungan asuransi bagi para korban.

Pengelola penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi seluruh penumpang dan awak KMP Batumandi berhasil dievakuasi.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menegaskan keselamatan penumpang serta awak kapal menjadi prioritas utama perusahaan dalam penanganan insiden tersebut.

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"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," katanya.

ASDP terus berkoordinasi aktif dengan pihak terkait dan siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang. Menanggapi situasi tersebut, Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang melalui penanganan evakuasi yang cepat dan terkoordinasi.

JRP langsung menyediakan tim teknis klaim merespons insiden terbakarnya KMP Batumandi.

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