Insiden Mengerikan di Gowa Sulsel, Nyawa Tiga Pemuda Melayang

jpnn.com, GOWA - Polresta Gowa masih menyelidiki penyebab utama kematian tiga pemuda yang diduga mengalami kecelakaan pada Sabtu (3/10) dini hari di Jalan Poros Padivalley, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Untuk sementara ini sedang dalam penanganan Satlantas Polresta Gowa khususnya di Unit Gakkum. Adapun yang kami dapatkan di lapangan sementara adalah off control atau kehilangan kendali," kata Kasat Lantas Polresta Gowa AKP Hasan Fadlyh, Selasa.

Insiden tersebut mengakibatkan tiga pemuda kehilangan nyawa masing-masing Reski Ardiansah (18) mengemudikan motor memboceng Muhammad Sarlan (18) dan Alda (19).

Motor yang dikendarai Yamaha Vino DD 3559 YT diduga melaju kencang menabrak pembatas jalan lalu oleng dan terpental.

"Korban keluar dari jalur jalan utama, kemudian keluar dari trotoar dan terpental beberapa meter dari titik lokasi jatuhnya korban tersebut," paparnya menyebut hasil dari olah tempat kejadian perkara (TKP).

Motor yang dikendarai ketiga korban ini hilang kendali, dan menabrak pembatas jalan dari beton setinggi 10 centimer lalu menabrak pohon yang berada di sisi kiri jalan. Korban diduga terbentur pohon kedua di sisi jalan setempat.

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"Untuk kondisi korban, setelah kami turun ke TKP, korban masing-masing berada di rumah duka dan sudah dimakankan kemarin. Untuk sementara waktu kami simpulkan laka tunggal," tuturnya.

Sejauh ini pihaknya belum melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang melihat atau berada di lokasi itu. Penyidik lantas tetap menggali informasi guna memperjelas konstruksi kejadiannya.