menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Insiden Mobil SPPG Menabrak Siswa, Wapres Gibran Minta Maaf

Insiden Mobil SPPG Menabrak Siswa, Wapres Gibran Minta Maaf

Insiden Mobil SPPG Menabrak Siswa, Wapres Gibran Minta Maaf
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf atas insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Gibran berjanji kecelakaan yang membuat sejumlah siswa luka-luka tersebut, tidak akan terulang kembali.

"Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang," kata Gibran dalam keterangan pers, dikutip Jumat (12/12).

Baca Juga:

Putra Sulung Presiden RI ke-7 tersebut berjanji akan mendorong penanganan medis maksimal terhadap para korban.

Dia juga akan mengawasi pendampingan psikologis untuk menangani trauma para siswa dan guru yang menjadi korban.

"Saya mendorong penanganan medis yang maksimal bagi para korban, serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01," tuturnya.

Baca Juga:

Dalam keterangannya, Gibran juga memastikan insiden mobil SPPG menabrak di kawasan sekolah tersebut akan diusut secara tuntas.

Dia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh para pihak yang terkait dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaika permohonan maaf atas insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI