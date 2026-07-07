Insiden Mobil Tangki di Cianjur Cepat Tertangani, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman

jpnn.com, CIANJUR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyampaikan telah terjadi insiden kebakaran pada ban mobil tangki BBM di Jalan Cianjur–Sukabumi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, pada Senin (6/7) sekitar pukul 14.20 WIB.

Pjs. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

"Berkat respons cepat Awak Mobil Tangki (AMT) serta koordinasi dengan pihak terkait, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke kompartemen muatan. Seluruh muatan BBM dalam kondisi aman," ungkap Arya Yusa Dwicandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Menurut Arya, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

Seluruh awak mobil tangki berada dalam kondisi selamat dan telah menjalankan prosedur tanggap darurat sesuai standar operasional yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran, aparat kepolisian, serta seluruh pihak yang telah memberikan respons cepat dalam proses pengamanan lokasi, pemadaman api, dan penanganan insiden, sehingga situasi dapat segera dikendalikan.

Saat ini proses pendinginan telah selesai dilakukan dan Pertamina tengah melakukan evakuasi unit mobil tangki serta pengalihan pengiriman ke SPBU tujuan guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan.

Pertamina memastikan pasokan BBM kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sukabumi dan sekitarnya, tetap aman karena telah disiapkan langkah mitigasi distribusi.