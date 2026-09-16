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Insiden Pelemparan Warnai Persija vs Persib, I League Buka Suara soal Sanksi

Insiden Pelemparan Warnai Persija vs Persib, I League Buka Suara soal Sanksi
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Pemain Persib Bandung Thom Haye saat pertandingan melawan Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Insiden pelemparan mewarnai duel Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Apakah tuan rumah bakal dijatuhi sanksi?

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut diwarnai aksi pelemparan benda dari tribune penonton. Sejumlah benda dilempar ke area lapangan saat pemain Persib menjalani pemanasan.

Salah satu pemain yang terdampak ialah Beckham Putra. Gelandang Persib itu sempat menunjukkan bagian lengannya setelah terkena lemparan.

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Beckham kemudian terlihat mengambil botol air yang dilempar dari arah tribun. Insiden tersebut menjadi perhatian karena pertandingan disaksikan 58.961 penonton.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi terhadap Persija sebagai tuan rumah atau panitia pelaksana pertandingan.

I.League memastikan setiap insiden dalam pertandingan tetap menjadi bagian dari pengawasan. Namun, penanganannya harus mengacu pada laporan resmi serta regulasi yang berlaku.

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Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengatakan seluruh pertandingan Super League berada dalam pengawasan Match Commissioner.

Perangkat tersebut bertugas memantau jalannya pertandingan sekaligus mencatat berbagai kejadian yang berkaitan dengan regulasi maupun Kode Disiplin.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion GBK sempat diwarnai aksi pelemparan oleh oknum suporter. I.League angkat bicara soal potensi sanksi.

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