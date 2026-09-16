Insiden Pelemparan Warnai Persija vs Persib, I League Buka Suara soal Sanksi
jpnn.com - Insiden pelemparan mewarnai duel Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Apakah tuan rumah bakal dijatuhi sanksi?
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut diwarnai aksi pelemparan benda dari tribune penonton. Sejumlah benda dilempar ke area lapangan saat pemain Persib menjalani pemanasan.
Salah satu pemain yang terdampak ialah Beckham Putra. Gelandang Persib itu sempat menunjukkan bagian lengannya setelah terkena lemparan.
Beckham kemudian terlihat mengambil botol air yang dilempar dari arah tribun. Insiden tersebut menjadi perhatian karena pertandingan disaksikan 58.961 penonton.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi terhadap Persija sebagai tuan rumah atau panitia pelaksana pertandingan.
I.League memastikan setiap insiden dalam pertandingan tetap menjadi bagian dari pengawasan. Namun, penanganannya harus mengacu pada laporan resmi serta regulasi yang berlaku.
Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengatakan seluruh pertandingan Super League berada dalam pengawasan Match Commissioner.
Perangkat tersebut bertugas memantau jalannya pertandingan sekaligus mencatat berbagai kejadian yang berkaitan dengan regulasi maupun Kode Disiplin.
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion GBK sempat diwarnai aksi pelemparan oleh oknum suporter. I.League angkat bicara soal potensi sanksi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming FC Seoul vs Persib Bandung: Pangeran Biru Berburu Sejarah
- Ada Pemandangan Menyejukkan Menjelang FC Seoul vs Persib Bandung
- Persija vs Java United, Shin Tae Yong Bakal Turunkan Skuad Lebih Kuat
- Oh In-kyun Ingatkan Persib, Satu Kesalahan Bisa Jadi Bumerang di Markas FC Seoul
- Persaingan Super League Makin Panas, Bali United Pilih Target Realistis
- Strategi Jelang Lawan Madura United, PSIM Tak Pulang ke Yogyakarta