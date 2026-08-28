Insiden Peluru Nyasar di Tombolotutu, Polresta Palu Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan Korban

jpnn.com, PALU - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palu menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan seorang warga yang menjadi korban serpihan proyektil akibat insiden penembakan oleh anggota polisi di Jalan Tombolotutu Atas.

Peristiwa berdarah tersebut juga dilaporkan telah merenggut nyawa seorang juru parkir setempat.

"Biaya perawatan nanti kita, pihak kepolisian mungkin menanggung semuanya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu Ajun Komisaris Polisi Ismail Boby di Kota Palu, Jumat malam.

Ia mengatakan korban berinisial MA saat ini masih menjalani perawatan intensif akibat insiden tersebut. Sementara korban lainnya seorang juru parkir berinisial DD dilaporkan meninggal dunia pada Jumat dini hari sekitar pukul 02.00 WITA.

"Terkait peluru nyasar dan sebagainya di TKP, kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti," ujar Ismail.

Sementara itu, saudara korban, Idam, menjelaskan kondisi ‎MA sudah membaik setelah menjalani operasi sekitar dua jam di Rumah Sakit Tingkat III dr Shindu Trisno pada Jumat.

"Proses operasi dari sore sampai menjelang malam. Namun, korban masih merasakan nyeri dan diduga masih terdapat proyektil di bagian tubuhnya," ‎katanya.

Menurut Idam, korban awalnya mendengar suara seperti ban meletus sebanyak tiga kali. Karena suara tersebut terjadi berulang, korban kemudian mengintip untuk melihat apa yang terjadi.