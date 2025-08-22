menu
Insiden Pemukulan Wartawan, 2 Brimob Diperiksa Polda Banten

Insiden Pemukulan Wartawan, 2 Brimob Diperiksa Polda Banten
Ilustrasi - Sosilisasi kegiatan desimilasi mekanisme respon pencegahan dan penanganan kekerasan wartawan oleh Dewan Pers, di Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)

jpnn.com, SERANG - Polda Banten memeriksa dua anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden kekerasan terhadap wartawan di lokasi PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, saat kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan kedua anggota yang diperiksa berinisial TG dan TR.

“Pemeriksaan masih berjalan, dan hasilnya akan kami sampaikan secara resmi setelah proses selesai,” ujarnya di Kota Serang, Jumat.

Dia menegaskan Polda Banten berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan, termasuk kepada anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami berharap masyarakat dan rekan-rekan media tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Percayakan prosesnya kepada kami,” kata Didik.

Polda Banten juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan resmi agar penanganan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama seorang wartawan menjadi korban pengeroyokan saat hendak melakukan penghentian operasional PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, yang terindikasi melakukan pencemaran.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan insiden itu terjadi ketika tim KLHK datang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Polda Banten memeriksa dua anggota Brimob terkait insiden pemukulan terhadap wartawan dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sumber Antara
