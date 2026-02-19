menu
Insiden Seusai Laga Kontra Ratchaburi FC, Ancaman Hukuman Mengintai Persib Bandung?
Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Ratchaburi FC (jersei oranye). Foto: Persib.

jpnn.com - Insiden seusai pertandingan kembali menyeret Persib Bandung ke potensi masalah disiplin di level Asia.

Klub kebanggaan Jawa Barat itu berpeluang menghadapi sanksi dari AFC setelah sejumlah suporter memasuki area lapangan.

Insiden terjadi seusai laga Persib vs   Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (18/2/2026) malam.

Situasi memanas terjadi tak lama setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Sejumlah Bobotoh dari tribune turun ke lapangan, membuat pemain dan ofisial tim tamu memilih bergegas menuju ruang ganti demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Aksi tersebut tak berlangsung lama. Para pemain Persib bersama petugas keamanan segera bergerak cepat menenangkan situasi dan mengarahkan suporter kembali ke tempat duduk masing-masing.

Pelatih Persib Bojan Hodak bahkan terlihat ikut turun tangan demi memastikan kondisi kembali kondusif.

Meski insiden dapat diredam, bayang-bayang sanksi tetap mengintai. Hingga kini, AFC belum merilis keputusan resmi terkait kejadian tersebut.

Invasi suporter ke lapangan bikin Persib Bandung kembali waswas. Sanksi AFC mengintai?

