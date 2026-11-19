Insinyur Baru ITPLN Ditantang Jadi Penggerak Industri, Membuka Lapangan Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie menyampaikan Indonesia perlu kembali melakukan reindustrialisasi agar perekonomian terus membaik hingga membuka banyak lapangan kerja.
Menurutnya, sektor industri memiliki peran strategis karena mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah sektor ekonomi lain yang pertumbuhannya tidak selalu diikuti penciptaan lapangan kerja secara intensif.
"Selain memberikan nilai tambah ekonomi, industri juga menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar," ujar Ilham saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-49 Institut Teknologi PLN (ITPLN) di Jakarta, Kamis (19/11)
Indonesia, ungkapnya, harus berani memperbaiki struktur ekonomi, salah satunya dengan reindustrialisasi. Sebab, tanpa basis industri yang kuat, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja terdidik.
Dia menilai Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam untuk mencapai status negara maju. Pengelolaan sumber daya alam memang penting, tetapi kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah jauh lebih menentukan.
Ilham mengingatkan bahwa Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita dari sekitar USD 5.000 menjadi lebih dari USD 14.500 untuk memasuki kategori negara berpendapatan tinggi. Target tersebut membutuhkan perubahan mendasar dalam struktur perekonomian nasional.
Salah satu kuncinya adalah memperkuat pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Dia mencontohkan China yang memiliki sekitar 40 persen lulusan perguruan tinggi dari bidang STEM.
Insinyur baru ITPLN ditantang menjadi penggerak industri, hingga membuka lapangan kerja
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