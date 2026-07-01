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Insomnia Bakalan Ambyar dengan 3 Cara Alami Ini

Insomnia Bakalan Ambyar dengan 3 Cara Alami Ini
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Meditasi. Foto: Yessy Artada/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - INSOMNIA merupakan salah satu masalah gangguan tidur yang bisa menyerang siapa saja.

Pasalnya, insomnia bisa menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan, termasuk gelisah berkepanjangan.

Sehingga tidak aneh jika orang kurang tidur cenderung mudah merasa marah, stres, dan kelelahan secara emosional.

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Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki pola makan

Tanpa disadari, salah satu penyebab insomnia berasal dari kebiasaan makan tengah malam.

Oleh karena itu, Anda bisa melepaskan diri dari belenggu susah tidur dengan memperbaiki pola makan dan hindari konsumsi makanan padat kalori menjelang tidur.

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2. Berolahraga rutin

Cara ampuh selanjutnya untuk mengobati insomnia secara alami adalah berolahraga secara rutin.

Olahraga secara rutin dapat bisa meningkatkan kualitas tidur.

Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia dan salah satunya ialah dengan meditasi.

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