Inspiratif, Siswa Sekolah Rakyat Pimpin Ikrar Sumpah Pemuda di Hadapan Peserta
jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026 di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10) berlansung meriah.
Sejumlah siswa Sekolah Rakyat, orang tua siswa, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga pilar-pilar sosial, memadati tribun.
Dua siswa Sekolah Rakyat, yaitu Linggar Ardiansyah dari SRMA 9 Jakarta, dan Muhammad Yusuf dari SRMA 27 Takalar memimpin pembacaan ikrar.
Dengan lantang, keduanya silih bergantian melafalkan teks sumpah pemuda, diikuti suara ribuan peserta yang menggema di GOR Sudiang.
“Sumpah pemuda! Kami putra dan putri Indonesia mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia,” demikian penggalan teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan.
Selain pembacaan teks Sumpah Pemuda, sejumlah siswa Sekolah Rakyat juga menampilkan drama teatrikal.
Mereka menunjukan bakatnya dalam berakting, membaca puisi, hingga bernyanyi.
Pada kegiatan yang juga bertepatan dengan peringatan satu tahun program Sekolah Rakyat ini, para siswa menunjukan berbagai penampilan menarik.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026 di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10) berlansung meriah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Baca Sumpah Pemuda Bersama Anak-Anak, Ada Mbak Titiek
- Wamensos Agus Jabo Pastikan Siswa Sekolah Rakyat Mendapat Bekal Keterampilan Kerja
- Rayakan Sumpah Pemuda, Xplore Indonesia Luncurkan Antologi Pemikiran Tokoh Nasional
- PP HIKMAHBUDHI Sampaikan Refleksi Kritis pada Momentum Peringatan Sumpah Pemuda
- Pertamina Dorong Anak Muda Jadi Penggerak Inovasi Indonesia
- Pemuda Harus Cinta Indonesia, Pemerintah Wajib Memberi Teladan