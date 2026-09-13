Inspiring Asia Micro Film Festival Dukung Pemberdayaan Komunitas Lewat Kompetisi Film Pendek
jpnn.com, JAKARTA - Inspiring Asia Micro Film Festival 2026, menggunakan film sebagai ruang untuk memperkenalkan cerita dan inisiatif pemberdayaan komunitas kepada publik.
Sebanyak 11 karya terbaik dari berbagai komunitas di Indonesia ditampilkan dalam Regional Screening & Awarding Day #InspiringIndonesia, yang digelar di Ice Palace, Lotte Mall, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/9).
Mengusung tema Community Empowerment: Belonging, Resilience, Thriving, festival menampilkan sebelas karya terbaik guna merayakan kekuatan cerita dalam mendorong perubahan sosial.
Digagas oleh Li Foundation bekerja sama dengan Djarum Foundation, Tanoto Foundation, dan Campaign for Good, Inspiring Asia merupakan sebuah inisiatif regional yang menggunakan storytelling untuk mengangkat isu sosial dan mempertemukan cerita, komunitas, serta gagasan dari berbagai negara di Asia, salah satunya di Indonesia.
"#InspiringIndonesia 2026 bukan hanya tentang karya, tetapi juga tentang keterlibatan komunitas dan kekuatan storytelling dalam menciptakan perubahan. "
"Karena pada akhirnya, setiap cerita yang dibagikan adalah bentuk empowerment. Kami berharap semakin banyak orang terus bercerita, menginspirasi, membangun koneksi, dan menciptakan perubahan positif," ujar Candy Goh, Director, Li Foundation.
Penyelenggaraan tahun ini terasa istimewa karena melibatkan proses seleksi publik atau community vetting, melalui aplikasi Campaign for Good yang menjangkau ribuan anggota komunitas dari puluhan provinsi.
Sebanyak 127 entri yang masuk disaring secara ketat oleh dewan juri lintas disiplin, termasuk produser film Muhammad Zaidy dari Palari Films dan Nurdini Prihastiti selaku Founder Dama Kara.
Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 memberikan ruang bagi pembuat film dan komunitas untuk menyuarakan berbagai isu sosial lewat karya berupa film.
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