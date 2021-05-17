Instagram Akan Merilis Fitur Baru, Durasi Video Makin Panjang

jpnn.com - Instagram akan menghadirkan fitur baru bernama Features di platformnya.

Kehadiran fitur itu menjadi bagian dari upaya pengembangan layanan Instagram agar semakin relevan di tengah persaingan platform media sosial yang semakin ketat.

Fitur itu memungkinkan pengguna bisa mengunggah video dengan format horizontal berdurasi hingga 90 menit.

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Meski begitu, fitur tersebut hanya tersedia secara terbatas bagi pembuat konten terpilih di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari laporan GSM Arena pada Selasa (27/10), Instagram mengatakan fitur tersebut telah diuji sejak awal pekan ini, setelah sebelumnya diuji coba kepada para kreator di Brazil.

Kepala Instagram Adam Mosseri mengungkapkan format video berdurasi panjang ini utamanya ditujukan bagi para pembuat siniar (podcaster), sehingga mereka dapat membagikan episode penuh maupun klip berdurasi lebih panjang di platformnya.

Pada tahap awal pengujian, video berdurasi panjang tersebut akan ditampilkan berupa pratinjau klip pendek pada tab Explore.

Penonton yang ingin menyaksikan tayangan utuh dapat mengetuk tombol bertuliskan "Tonton video selengkapnya" atau "Watch full video" yang disematkan pada klip tersebut.