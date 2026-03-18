Instagram Bakal Mencabut Dukungan E2EE di Layanan Perpesanannya

jpnn.com, JAKARTA - Rencana perubahan besar datang dari Instagram. Platform berbagi foto dan video itu bakal menghentikan dukungan enkripsi ujung ke ujung atau end-to-end encryption (E2EE) pada layanan pesannya mulai 8 Mei 2026.

Informasi tersebut pertama kali mencuat lewat laporan GSM Arena yang mengutip pemberitahuan resmi di Pusat Bantuan Instagram.

Dalam pengumuman itu, pengguna diingatkan bahwa percakapan yang sebelumnya dilindungi E2EE tidak lagi didukung setelah tenggat waktu tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Instagram memberi opsi bagi pengguna untuk mengunduh pesan atau media yang ingin disimpan.

Namun, ada catatan penting: pengguna dengan versi aplikasi lama mungkin perlu memperbarui aplikasi lebih dahulu sebelum bisa mengakses fitur unduhan tersebut.

Selama ini, E2EE menjadi fitur yang menjamin privasi percakapan karena hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi pesan.

Dengan dihapusnya dukungan tersebut, akses terhadap isi pesan berpotensi berubah.

Perusahaan induk Instagram, Meta, secara teknis dapat memiliki visibilitas terhadap pesan yang dikirim melalui platform, termasuk dalam konteks permintaan data oleh otoritas tertentu.