Instagram Memperkenalkan Desain Baru, Ada yang Jadi Perhatian Netizen
Minggu, 16 Agustus 2026 – 15:44 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Instagram menyegarkan identitas visualnya melalui wordmark atau logo berbentuk tulisan yang mengeja nama platform tersebut.
Perubahan itu diumumkan Kepala Instagram Adam Mosseri melalui Instagram dan Threads.
Desain baru dibuat dengan bentuk huruf yang lebih tajam dan modern.
Namun, tetap mempertahankan kesan sederhana yang selama ini melekat pada Instagram.
Yang paling mencuri perhatian ialah gaya beberapa hurufnya, seperti “s”, “r”, dan “g”, yang dibuat menyerupai tulisan tangan.
Namun, desain baru itu juga langsung menjadi bahan candaan pengguna.
Bentuk huruf “r” dinilai membuat tulisan Instagram sekilas tampak seperti “Instagzam”.
Instagram menyegarkan identitas visualnya melalui wordmark atau logo berbentuk tulisan yang mengeja nama platform tersebut.
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